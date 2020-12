Bretzenheim

Dass die Bretzenheimer mit ihrer Vitaltour Eremitenpfad etwas ganz Besonderes geschaffen haben, davon konnten sich in den vergangenen Wochen bereits viele Wanderer überzeugen. So auch kürzlich der Tester des Deutschen Wanderinstituts, Randolf Manderbach, der die Tour erwanderte und auf sich wirken ließ. Das Ergebnis: Der Eremitenpfad darf sich, vorerst bis Juli 2023, mit dem Premiumsiegel schmücken: „Das Deutsche Wanderinstitut beurkundet hiermit, dass der Wanderweg Eremitenpfad Bretzenheim die Anforderungen für Premiumwanderwege erfüllt und daher berechtigt ist, für drei Jahre das Deutsche Wandersiegel zu führen“, heißt es in der Begründung.