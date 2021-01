Bretzenheim

„Geht nit, gibt’s nit”, dachten sich die Strategen vom Bretzenheimer Carneval Club (BCC) und überlegten bereits im August vorigen Jahres im Vorstand, was in der Fastnacht 2021 trotz Corona möglich sein könnte. Schnell lag die Lösung auf dem Tisch: Eine Couchung-Onlinesitzung am Samstag, 6. Februar.