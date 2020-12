Bretzenheim: Zwei treue Frühlingsboten sind zurück

Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 16:46 Uhr

„Wie man sehen kann, hat sich das Storchenpaar wieder gefunden, und der Nestbau ist an gleichen Platz wie im Vorjahr in vollem Gange“, schreibt Horst Seefeldt. Es sei spannend und interessant zu beobachten, wie die beiden Vögel am Naheufer Zweige sammeln und sie kunstvoll auf dem Mast platzieren. „Dabei kann man über die akrobatischen Flugkünste der beiden nur staunen. Selbst bei den starken Sturmböen der letzten Tage wird der Nestbau trotz kleiner Schwierigkeiten immer weiter vorangetrieben“, erklärt er. Seine Beobachtungen untermauert er mit diesem eindrucksvollen Foto, das Lust auf Frühling macht. Foto: Seefeldt