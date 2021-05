Im Bund wird's vergeigt, an der Basis schlagen die Folgen auf: Der Mangel an Corona-Impfstoff lässt jetzt auch die wartenden Feuerwehren immer lauter protestieren (wir berichteten zuletzt am 19. Mai). Was sich alle fragen: Wann werden die Einsatzkräfte in Zeiten steigender Zahlen an Bränden, Unfällen und technischen Hilfen endlich geimpft?