Brendel gab Wahlempfehlung: Nach Fauxpas des Bürgermeisters wird Gensinger Wahl verschoben

Von Edgar Daudistel

i Armin Brendel bedauert jetzt seinen Fehler. Foto: Daudistel

Paukenschlag in Gensingen (Verbandsgemeinde Gensingen-Sprendlingen, Kreis Mainz-Bingen): Die Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters können ihre Plakate abhängen. Die Wahl des Ortsbürgermeisters in Gensingen ist auf den 8. September verschoben. Alle anderen Wahlen finden wie geplant am 9. Juni statt.