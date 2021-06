Starkregen, Hagel – und alles punktuell: Das Wochenende hielt Hauseigentümer wie Feuerwehren und weitere Hilfsorganisationen in Atem. Am Freitag ging's los, am Samstag setzte es sich fort. Wir berichteten am Montag ausführlich und blicken heute und in den nächsten Tagen auf die Folgen des Unwetters.