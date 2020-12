Glan/Lautertal

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, als ein damals 41-jähriger Mann aus dem Kreis Kusel verhaftet wurde, weil ihm dreifache Brandstiftung vorgeworfen wird. Er sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Derzeit sei noch kein Termin für eine Hauptverhandlung angesetzt, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt am Landgericht Kaiserslautern, Udo Gehring, auf Anfrage mit. Die Terminierung sei Sache des Gerichts.