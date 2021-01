Medard

Drei Jahre und sechs Monate Haft: Das Schöffengericht in Kaiserslautern verhandelte am Dienstag acht Stunden lang, ehe es diese Strafe verhängte. Angeklagt war der 42-jährige Marco D. aus Medard. Das Gericht sah eine Reihe von Anklagepunkte als erwiesen an.