Vier Brände innerhalb von nur drei Wochen am Unkenbacher Dreispitz haben Spuren hinterlassen. Die Angst geht um bei den Bewohnern der kleinen Gemeinde im Donnersbergkreis. Doch jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg: Zum jüngsten Brand auf dem Bauernhof in der Nacht zum Mittwoch wurden zwei Tatverdächtige ermittelt, wie die Polizei am Freitag bekannt gab. Ihnen wird vorgeworfen, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben.