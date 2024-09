Plus Bad Kreuznach

Brandschutz: Kinderhaus Matthäus in Bad Kreuznach muss saniert werden

Von Jens Fink

i Die Brandschutzsanierung der evangelischen Kita in der Hofgartenstraße wird richtig teuer. Foto: Jens Fink

Der denkmalgeschützte Altbau in der Hofgartenstraße in Bad Kreuznach, in dem das evangelische Kinderhaus Matthäus beheimatet ist, muss saniert werden. Das ist das Ergebnis eines Brandgutachtens, über das Holger Emde, Fachingenieur und Mitglied der Matthäusgemeinde, im Jugendhilfeausschuss berichtete.