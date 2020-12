Kirn

Was passiert mit dem Brandhaus am Hahnenbach? Im Mai war dort der Besitzer des Hauses ums Leben gekommen. Seither ist offen, was mit dem Haus passiert. Der Leiter des Kreisbauamts, Christoph Liesenfeld, sagt auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Besitzverhältnisse (Erbengemeinschaft) noch ungeklärt seien.