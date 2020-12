Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 11:59 Uhr

Marian Ristow

Brand in Kirner Fachwerkhaus: Hauseigentümer starb nicht durch Feuer

Der 59-jährige Kirner, der in dem Fachwerkhaus, das am Dienstag bei einem Brand völlig zerstört wurde, tot aufgefunden wurde, kam nicht durch das Feuer ums Leben. Der Mann sei an einer natürlichen Todesursache verstorben, gibt die Bad Kreuznacher Staatsanwaltschaft bekannt.