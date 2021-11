Im ersten Stock eines Hauses in der Hofgartenstraße hat es am Dienstagabend gebrannt (wir berichteten). In einer Pressemitteilung teilt die Feuerwehr mit, dass die Bewohner aus Erd- und Dachgeschoss das Haus bereits verlassen hatten und im Freien standen, als die Rettungskräfte eintrafen. Sie erzählten dem Einsatzleiter, dass der Mieter sich noch in der Brandwohnung befinden würde.