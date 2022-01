Bad Sobernheim

Brand in Bad Sobernheimer Tiefgarage: Zeugenhinweise gesucht

Am 2. Januar 2022 gegen 18.30 Uhr ist es in einer Tiefgarage in Bad Sobernheim zum Brand einer Kunststoffplane gekommen. Der Brand wurde via Notruf durch eine aufmerksame 46-jährige Bürgerin gemeldet, berichtet die Polizei. Durch die zeitnahe Meldung konnte die Feuerwehr von Bad Sobernheim den Brand innerhalb kürzester Zeit ablöschen.