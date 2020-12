Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 12:23 Uhr

Bad Kreuznach

Bourger Platz: Fahrzeug brennt völlig aus

Unverletzt konnte die Fahrerin ihren Wagen verlassen, der am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Bad Kreuznacher Wilhelmstraße aus bislang noch ungeklärter Ursache in Flammen stand.