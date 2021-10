Bourger Platz: Baustelle bleibt bis Mitte November

Der Wasserrohrbruch, der sich am 12. Oktober im Bereich von Wilhelmstraße/Bourger Platz ereignete, wird noch länger zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Kreuznacher Innenstadt führen, die Baustelle in der Wilhelmstraße sich nach Auskunft der Kreuznacher Stadtwerke voraussichtlich noch bis zum 12. November in die Länge ziehen. Aktuell ist die Planiger Straße wegen des notwendigen Aufbruchs der Fahrbahn zwischen der Wilhelmstraße und der Straße Am Römerkastell voraussichtlich bis Freitag, 29. Oktober, voll gesperrt. Auch dort werden nun im Zuge des aufgetretenen Schadensfalles die Leitungen erneuert.