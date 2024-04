Bosenheimer FDP stellt ihre Wahlliste auf: Lorenz und Korrell an der Spitze

Die Freien Demokraten haben in Bosenheim haben ihre Liste für die Wahl des Ortsbeirats am 9. Juni aufgestellt.

Die Freien Demokraten haben in Bosenheim haben ihre Liste für die Wahl des Ortsbeirats am 9. Juni aufgestellt. Foto: Christoph Anheuser

Anzeige

Die Freien Demokraten haben in Bosenheim ihre Liste für die Wahl des Ortsbeirats am 9. Juni aufgestellt. Angeführt wird sie laut Parteipressetext von den beiden aktuellen Ortsbeiratsmitgliedern Johanna Lorenz und Martin Korrell. Auf den weiteren Plätzen folgen Tobias Neumann und Ismayil Bozdogan.

In der Wahlversammlung, an der auch der in Bosenheim lebende OB Emanuel Letz und Stadtrat Werner Lorenz teilnahmen, wurden die Kandidaten gewählt und Ideen für die Zukunft des östlichen Stadtteils formuliert. In den kommenden Wochen erstellen die Kandidaten ein Wahlprogramm für den Ortsteil. Wesentliche Themen werden die Zukunft der Kita und der Grundschule, die wirtschaftliche Entwicklung des Stadtteils und das Bosenheimer Schwimmbad sein.

Die FDP ist besonders stolz darauf, dass sich auch Bosenheimer ohne Parteibuch auf der liberalen Liste engagieren wollen. Auch für die Stadtteile Planig, Bad Münster-Ebernburg und Winzenheim stellte die FDP Listen für dortige Ortsbeiräte auf.