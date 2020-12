VG Rüdesheim

Geht es nach den Vorständen der Christdemokraten in den Verbandsgemeinden Rüdesheim und Nahe-Glan wird Sascha Wickert A-Kandidat für die Landtagswahl am 14. März 2021 sein. Der 33-jährige gebürtige Booser bewirbt sich um das Mandat in Wahlkreis 18 mit den drei VGs Rüdesheim, Nahe-Glan und Kirner Land.