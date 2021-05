660 Kleingärten zählt die Kurstadt. Und es dürften gut und gut gern doppelt so viele sein, denn auch durch die Corona-Pandemie gibt es einen echten Boom auf die eigene Scholle. Oft ist es der Wunsch, aus engen Wohnungen in die Natur zu entfliehen, weiß Klaus Bolz vom Stadtverband der Kleingärtner in Bad Kreuznach.