Bombe in Bingerbrück wird Sonntag entschärft: Bahnverbindung wird eingestellt, B 9 gesperrt

Nach einem Bombenfund an der Baustelle zur künftigen Park-and-Ride-Anlage im Binger Stadtteil Bingerbrück am Mittwoch verständigte man sich mit dem Kampfmittelräumdienst auf eine Entschärfung der Bombe am Sonntag, 4. Oktober, ab 11.15 Uhr. Bis dahin ist eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung eingerichtet.