Bombe an der BBS wird heute entschärft

Nach einem Bombenfund an der Berufsbildenden Schule (BBS) in der Pennrichstraße am Donnerstagvormittag wurde sofort der Kampfmittelräumdienst verständigt, der die Entschärfung für den heutigen Freitag, 7. Mai, b 11 Uhr angesetzt hat, informiert die Stadtverwaltung Bingen. Bis dahin ist eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung am Fundort durch einen Sicherheitsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Bingen eingerichtet. Eine Evakuierung in einem Umkreis von 500 Metern rund um die Fundstelle wird vom Kampfmittelräumdienst als erforderlich angesehen. Die betroffenen Haushalte wurden am Donnerstag noch über Wurfzettel informiert. Die Bewohner müssen die Häuser und Wohnungen bis Freitagmorgen, 9 Uhr, verlassen.Wer für die Zeit der Evakuierung keine Möglichkeit der privaten Unterbringung hat, für den wird eine Möglichkeit im Kulturzentrum Bingen eingerichtet, das ab 9 Uhr geöffnet ist. Im Innenstadtbereich Bingens (Mainzer Straße, Espenschiedstraße, etc.) wird es zu Straßensperrungen kommen, Umleitungen werden eingerichtet. Auch die Bahnlinie Koblenz-Mainz und der Schiffsverkehr werden zeitlich begrenzt eingestellt sein. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, kann im Vorfeld nicht gesagt werden. Wenn dies geschieht, wird es über die Homepage www.bingen.de bekannt gegeben.