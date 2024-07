Plus Ingelheim Boehringer: Dampf und Strom aus Altholz – Pharmariese setzt energetisch auf Biomasse Von Rainer Gräff i Projektleiter Frank Zornow (von links), die rheinland-pfälzische Energieministerin Katrin Eder, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, der Vorsitzende der Unternehmensleitung Boehringer Ingelheim, Hubertus von Baumbach, und Kraftwerksleiter Hendrik Sparla Foto: Boehringer Superlative waren fällig an einem warmen Sommernachmittag bei Boehringer Ingelheim. Es ging schließlich um ein heißes Thema: die Inbetriebnahme des neuen Biomasseheizkraftwerks – eine Investition in dreistelliger Millionen-Euro-Dimension. Lesezeit: 2 Minuten

Mit dem neuen Kraftwerk optimiert das Pharmaunternehmen seine Energieversorgung und schont gleichzeitig die Umwelt: Pro Jahr werden laut Boehringer rund 50.000 Tonnen CO2 eingespart. Der Kohlendioxidausstoß der betriebseigenen Energieerzeugung am Standort reduziert sich um 70 Prozent. Insgesamt investiert Boehringer 205 Millionen Euro in nachhaltige Infrastrukturprojekte in Ingelheim und kann seinen ...