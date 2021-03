Bockenauerin Hannelore Schwarz weiß aus eigener Erfahrung: Vorsorgeuntersuchungen helfen

Einmal die Woche dürfen sich die Enkel von Hannelore Schwarz aus Bockenau (Kreis Bad Kreuznach) ihr Lieblingsessen wünschen. Ein Genuss für beide Seiten. Denn die 73-Jährige genießt es, gebraucht zu werden. Zweimal wurde bei Vorsorgeuntersuchungen die Diagnose Krebs bei ihr gestellt. Zweimal so frühzeitig, dass Hannelore Schwarz den Krebs besiegen konnte. Anlässlich des Internationalen Tages der Frauengesundheit am 28. Mai appelliert sie deshalb an alle Frauen, unbedingt zur Früherkennung zu gehen.