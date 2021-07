Medard

Bluttat in Medard: Toter Mann gefunden – drei weitere Verletzte

Ein 77-jähriger toter Mann und drei verletzte Menschen sind am Montagmorgen auf einem Wohngrundstück in der Straße „Im Prenkel“ in Medard gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Tötungsdeliktes.