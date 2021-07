Bluttat in Medard: Toter Mann gefunden

Ein 77-jähriger toter Mann und drei verletzte Menschen sind am Montagmorgen auf einem Wohngrundstück in der Straße „Im Prenkel“ in Medard gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Tötungsdeliktes.

Kurz vor 10 Uhr ging in der Rettungsleitstelle in Kaiserslautern ein Notruf ein: Eine Angehörige hatte im 450-Seelen-Dorf Medard die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie ihre 74-jährige Mutter schwer verletzt aufgefunden hatte. Schwer verletzt wurde zudem ein 50-Jähriger. Ein weiterer Mann (59) wurde leicht verletzt. Pressesprecher Bernhard Christian Erfort vom Polizeipräsidium Westpfalz sagte am Nachmittag: „Wir können noch nicht sagen, was sich hier zugetragen hat.“ Betroffen sei eine Familie. Hinweise auf einen Überfall gebe es bisher nicht. Mit welcher Tatwaffe der Mann getötet und die weiteren Menschen verletzt wurden, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Nachdem die Schwerverletzten gefunden worden sind, flogen zwei Rettungshubschrauber nach Medard, um sie in Kliniken zu bringen. Der leicht verletzte Mann wurde medizinisch versorgt und später als Zeuge vernommen, erklärte Erfort. Von ihm erhoffen sich die Kriminalbeamten Erkenntnisse. Den ganzen Montag hindurch befanden sich Ermittler der Kripo im Haus in Medard und sicherten Spuren. Auch Rechtsmediziner waren an Ort und Stelle. Das Haus ist mit Polizeiband abgesperrt worden. Die Nachbarschaft reagierte schockiert auf die Bluttat. Martin Köhler