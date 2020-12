Abtweiler

Ein Sturm hatte den Blitzschutz der evangelischen Kirche in Abtweiler beschädigt. Das Kabel, das einen möglichen Blitzeinschlag ohne Schaden für das Gebäude in die Erde ableiten soll, war abgerissen. Selbst mit einer Feuerwehrleiter konnte die Stelle nicht erreicht werden, an der man die Anlage hätte reparieren können. Hilfe brachten zwei Industriekletterer, die sich in luftiger Höhe auf das Dach abseilten – eine spektakuläre Aktion.