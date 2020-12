Spabrücken

Ein ungewöhnliches Konzert im rheinland-pfälzischen Kultursommer präsentierten die Musiker des Soonwaldorchesters Spabrücken (SOS) in diesem Jahr, in dem das Coronavirus vieles auf den Kopf stellt. Ungewöhnlich in mehr als einer Hinsicht, sowohl was das Autokinoformat betraf als auch mit der bunten Mischung von Duo- bis Quintettformationen, die einen Repertoire-Streifzug von Klassik bis Pop unternahmen.