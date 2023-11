Ein flächendeckender Stromausfall in Teilen der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan sowie über deren Grenze hinaus: Diesem Szenario mussten sich die Mitglieder des Führungsdienstes am Samstag stellen. Angenommene Lage: Ab 6 Uhr kam es in einigen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zu einem Stromausfall. Daraufhin entschied der Wehrleiter, einen Führungsstab im Feuerwehrhaus Bad Sobernheim einrichten zu lassen.