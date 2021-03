Bistro am Meisenheimer Schwimmbad verschiebt Eröffnung – Pächter ärgert sich über „chaotische Corona-Strategien“

Die Regierung tut sich schwer mit der effektiven Pandemiebekämpfung. „Es ist alles vorbereitet, wir haben viel investiert und wollten an Ostern öffnen. Jetzt muss alles geschlossen bleiben. Und wie es künftig in der Praxis laufen soll, das weiß derzeit auch keiner“, schimpfte Andreas Barth vom Bäderservice Barth UG aus Staudernheim am Dienstag, als die Entscheidung der Bund-Länder-Konferenz für eine „Osterruhe“ bekannt wurde. Am Mittwoch ging’s einen Schritt zurück: doch keine Osterruhe an Gründonnerstag und Karsamstag.