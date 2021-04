Bisher kein weiterer Bombenfund: Kampfmittel-Untersuchung auf Kreuznacher Pfingstwiese gehen weiter

Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 10:05 Uhr

Demnach konnten die Arbeiten in der vergangenen Woche noch nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden. Deshalb sollen in der nun beginnenden Woche durch den städtischen Bauhof einige Asphaltflächen auf der Pfingstwiese aufgeschnitten werden, damit im Anschluss die Kampfmittelortung durch die beauftragte Firma Welker fortgesetzt werden kann.

Bis auf die vier Brandbomben, die am Dienstag vergangener Woche kontrolliert durch den Kampfmittelräumdienst gesprengt worden waren, wurden bisher keine weiteren Kampfmittel an den untersuchten Stellen im Boden gefunden, teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit.