Bis Sonntagmittag schwollen Nahe und ihre Nebenflüsse an: Vorsichtige Entspannung an den Oberläufen

Das Bett der Nahe und die Nebenflüsse, etwa des Glans, sind übervoll. Eine akute Hochwasser-Gefahr bestand aber auch am Sonntag nicht.

Sonntagmittag gegen 15 Uhr war an etlichen Messstellen der Zuflüsse der Höchststand erreicht: Oberstein, Eschenau am Oberglan stagnierten, Hahnenbach und Kellenbach sanken leicht, die Nahe in Kreuznach stieg.

Wassermassen wälzen sich übers Kreuznacher Elisabethenwehr, die Roseninsel war gesperrt. Die Nahe am Sobernheimer Barfußpfad kurz vorm Überlaufen.

Der Naheradweg im neuen Polder zwischen Bretzenheim und Langenlonsheim war teils überschwemmt.

Durch das Polder entstand Retentionsraum, der den Deich rechts der Nahe in Ippesheim und Gensingen entlastet. Mit einsetzendem Frost fallen die Wasserstände weiter. as