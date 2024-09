Plus Bingen

Binger Hochschule wird erweitert – Was lange währt: Richtfest am Audimax der TH

i Prominenz unterm Richtkranz: Mit zahlreichen Gästen und Baubeteiligten wurde das Richtfest am neuen Hörsaalgebäude mit Audimax der Technischen Hochschule Bingen auf dem Campus im Stadtteil Büdesheim gefeiert. Foto: Rainer Gräff

Viele Jahre lang wurde die Erweiterung der Technischen Hochschule Bingen (TH, zuvor FH wie Fachhochschule) erhofft und gefordert. Jetzt endlich ist das Ergebnis der Bemühungen in Beton gegossen: Am Campus im Stadtteil Büdesheim wurde am Montag das Richtfest am neuen Hörsaalgebäude mit Audimax gefeiert.