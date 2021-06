So etwas gab es noch nie in der 25-jährigen Erfolgsgeschichte des Jazzfestivals „Bingen swingt“. Statt wie üblich auf fast zehn Bühnen in der Innenstadt, auf Burg Klopp oder am Rheinufer verteilt, spielte die Musik diesmal auf einem Fleckchen Erde, das bislang nur wenige der Besucher überhaupt schon einmal betreten hatten: auf der Mäuseturminsel mitten im Rhein beim Binger Loch.