Plus Bingen Bingen swingt: Die erfolgreiche Wiedergeburt eines beliebten Formats Von Edgar Daudistel i Beim Jazzfestival Bingen swingt waren die Geschäfte am Sonntag geöffnet und gut besucht. Foto: EDGAR DAUDISTEL BACKHAUSSTR. 23/Edgar Daudistel Die Verknüpfung von verkaufsoffenem Sonntag und Bingen swingt war nach Ansicht der Verantwortlichen für alle Seiten erfolgreich. Ein Großteil zu dem Erfolg trägt auch das runderneuerte Jazzfestival bei. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem es vor zwei Jahren ein Flopp war, mit „Jazz am Mäuseturm“ eine neue Marke zu platzieren, hieß es in diesem Jahr „Back to the Roots“. Die Innenstadt verwandelte sich in einen Konzertsaal. Zum 25-jährigen Bestehen hat das Jazzfestival nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Die Besucherzahlen von jenseits der Zehntausend ...