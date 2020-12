Bingen: Majestäten des Weins mal anders inthronisiert

Bingen

Es ist Binger Winzerfest. Zumindest theoretisch. Doch wie überall muss sich auch das traditionsreiche längste Weinfest am Mittelrhein den Corona-Umständen beugen. Das gilt ebenso für die Inthronisation der Weinmajestäten. Was sonst publikumsträchtig auf der großen Bühne des Bürgermeister-Neff-Platzes gefeiert wurde, musste diesmal im Saal des Rheintal-Kongresszentrums stattfinden. 150 handverlesene Gäste vor allem aus den Familien, dem Weinsenat und der Winzerwelt waren Augenzeugen von Abschied und Amtsübergabe – und mit ihnen Ungezählte an den Bildschirmen. Denn erstmals gab es die „BINthronisierung“ per Livestream im Internet. Somit konnten auch die Freunde in den Binger Partnerstädten die Zeremonie verfolgen und wurden von den jeweiligen Rednern herzlich gegrüßt.