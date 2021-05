Es ist alles gut gelaufen, die Bombe ist entschärft“, hieß es vonseiten der Einsatzzentrale am Freitag um 12.13 Uhr. „Ich bin froh, dass alles so schnell und störungsfrei gelaufen ist. Schließlich hatten wir dieses Mal bedeutend weniger Zeit, um die notwendigen Vorarbeiten leisten zu können“, so Ordnungsdezernent und Bürgermeister Ulrich Mönch.