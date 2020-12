Karlsruhe/Gebroth

Herbert Gilbert fühlt sich fast schon am Ziel: Mit 28 000 Euro Entschädigungszahlung rechnet der Gebrother VW-Kläger nach der über dreistündigen Verhandlung im Bundesgerichtshof Karlsruhe am Dienstagmorgen. Das Urteil (Az. VI ZR 252/19) wird im BGH am Montag, 25. Mai, ab 11 Uhr verkündet.