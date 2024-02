Plus Kreis Bad Kreuznach Bezahlkarte für Flüchtlinge: Bad Kreuznacher Kreistag drängt auf Umsetzung Das Guthabensystem soll Missbrauch verhindern, die Bundesländer haben sich bereits auf ein System geeinigt. Kritiker warnen unterdessen vor einer Diskriminierung Geflüchteter. Von Markus Kilian

Mit fünf Neinstimmen und fünf Enthaltungen hat der Kreistag am Montag beschlossen, in Abstimmung mit der Landesregierung möglichst bald eine Bezahlkarte für Asylbewerber einzuführen. CDU- und FDP-Fraktion hatten dies in jeweils einem Antrag angeregt. Die aufladbare Guthabenkarte soll den Missbrauch im Umgang mit Sozialleistungen verhindern, etwa dass Flüchtlinge die Gelder ...