Bad Kreuznach

Pflegekräfte in der Altenpflege und der Geriatrie werden dringend gesucht, auch im Landeskrankenhaus, das eine geriatrische Station in Bad Kreuznach mit 35 Betten unterhält. Mit Fertigstellung des Anbaus in Bad Münster am Stein werden es künftig zwei Stationen sein, für die dann auch dringend Pflegepersonal gebraucht wird. Mit einem besonderen Bewerbungsgespräch, einem Speeddating, warben die beiden Einrichtungen des Landeskrankenhauses, die Geriatrische Fachklinik Rheinhessen-Nahe und das Gesundheitszentrum Glantal, am Freitag um Pflegekräfte.