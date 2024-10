Plus Bad Kreuznach

Bewegender Abend: Gesangsduo Kathy Kelly und Jay Alexander treten in der Kreuznacher Pauluskirche auf

Von Josef Nürnberg

i Zwei, die sich musikalisch gut ergänzen: Kathy Kelly und Jay Alexander traten am Sonntag gemeinsam in der Pauluskirche auf. Foto: Josef Nürnberg

Wie viel Feuer in der Sängerin Kathy Kelly steckt, hatte sie schon beim Weihnachtskonzert in der Pauluskirche im Dezember vergangenen Jahres bewiesen. Am Sonntag löste sie mit ihrem musikalischen Partner Jay Alexander mit dem gemeinsamen Programm „Glaub an Dich“ am gleichen Ort ein musikalisches Beben aus, das nach Meinung der vielen Fans der beiden atemberaubend war.