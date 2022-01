Beheizte Werkstatthalle mit Hebebühnen für fünf Busse, Bürogebäude samt Kundenservice, eine große Außenfläche, auf der bis zu 50 Busse Platz finden, Tank- und Waschhalle, zentrale Lage in der Kreuznacher Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, zur Bosenheimer Straße und zur Nord-Süd-Achse – beste Bedingungen also: Doch obwohl der Busbetriebshof der Stadtbus GmbH an der Ringstraße alles hat, was man braucht, sind seine Tage gezählt.