Plus Bad Kreuznach

Betrieb auf und unter der Brücke: Am spielfreien EM-Tag steigt Weinparty am Bad Kreuznacher Mühlenteich

i Wenn der Ball am 28. Juni ruht, kommen die beiden Langenlonsheimer Winzer Julian Haas (links) und Christian Honrath an den Bad Kreuznacher Mühlenteich. Foto: Sophie Haas

„Es soll ein bisschen was von Langenlonsheim goes Bad Kreuznach haben“, beschreibt Winzer Thomas Haas das, was er mit seinem Kollegen Christian Honrath am kommenden Freitag plant. Wenn die Fußball-Europameisterschaft ruht, soll am Mühlenteich angestoßen werden. Zwar nicht mit Ball, aber mit Gläsern. Am Freitag, 28. Juni, steigt die Weinparty am Mühlenteich auf der Freifläche zwischen Bootshaus und Wasser. Zugang gibt es entweder über die Wendeltreppe von der Mühlenteilbrücke hinunter oder über die Kurhausstraße (unter dem Brückenbogen hindurch).