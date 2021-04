Ab August öffnet das Haus Franziskus gegenüber dem Kurpark, in dem die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz unter anderem barrierefreie Appartements für Betreutes Wohnen anbieten, aber auch eine Seniorenwohngemeinschaft zu Hause ist, seine Pforten. Nun gehen die Innenarbeiten in die Endphase, sodass die künftigen Mieter der Einrichtung am Freitag schon einmal ihre Wohnungen besichtigen konnten. Auch der „Oeffentliche“ durfte dabei sein.