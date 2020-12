Bad Kreuznach

Als zum Abschluss der Heiligen Messe am Sonntag in Heiligkreuz 90 Gottesdienstteilnehmer „Halleluja Christus lebt“ sangen, war das trotz Corona-Krise so etwas wie ein nachträglicher Osterjubel. Spätestens hier wurde deutlich, wie sehr sich die Gottesdienstteilnehmer, nachdem sieben Wochen lang keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert wurden, auf die Messe gefreut hatten.