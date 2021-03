Der Vergewaltigung einer 59 Jahre alten Frau wird ein 30-jähriger Mann beschuldigt. Am Amtsgericht Bad Kreuznach startete der Prozess. Am 29. März vorigen Jahres wurde die Polizei wegen eines lautstarken Streits zur Wohnanschrift der Frau gerufen. Eine Vergewaltigung erwähnte sie den Beamten gegenüber jedoch nicht. Sie zeigte die Tat erst zwei Tage später bei der Polizei an.