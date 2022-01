Der Tod. Anfang und Ende. Täglich sind die gut zehn Bestatter in Stadt und Kreis Bad Kreuznach mit Leben und Sterben und allem, was daraus folgt, betraut – als einfühlsame Ansprechpartner im Trauerhaus und kundige Organisatoren eines würdevollen, aber auch regelbestimmten bürokratischen Ablaufs, der die Hinterbliebenen entlasten und ihnen Zeit geben soll, sich in Ruhe verabschieden zu können.