100 Jahre Hunsrückverein, Ortsgruppe Kirn – was hätte das in diesem Jahr ein Fest gegeben, wäre da nicht die Corona-Pandemie. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Rosemarie Brunner werfen wir einen Blick in die wechselvolle Vereinsgeschichte, unterstützt von dem Beitrag zum 75. Vereinsgeburtstag des langjährigen Vorsitzenden Günter Weber.