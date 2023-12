Plus Hennweiler Besondere Ratssitzung in Hennweiler mit Ortschef Schmidt: Volles Haus, aber wenig Neues Hennweilers Ortsbürgermeister Michael Schmidt sieht sich Vorwürfen ausgesetzt und kontert. Ein Flugblatt kritisierte den Vorsteher wegen den Bauplänen seines Sohnes. Von Armin Seibert

So voll war es bei einer Ratssitzung in der alten Schule in Hennweiler schon Jahre nicht mehr. Schließlich barg die vorweihnachtliche Tagung einigen Zündstoff. In der Einwohnerfragestunde wurde es wie erwartet und teils befürchtet persönlich. Informationsbedarf gab es für die meisten Zuhörer nicht aufgrund der Tagesordnung, sondern eher wegen der durch ...