Bad Kreuznach

Malik Ulu wurde am 14. Oktober als 500. Baby in diesem Jahr im Krankenhaus St. Marienwörth geboren. Und im Storchenteam ist man sich einig: Wenn es etwas Gutes an Corona gibt, dann dass die Wöchnerinnen durch die Besuchsbeschränkungen viel Ruhe haben – und die Babys auch.