Bad Kreuznach

Besitzerin verzweifelt: Feuerwehr rettet Katze „Kuba“ von Flachdach

In der Nacht zu Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach zu einer Tierrettung in die Innenstadt gerufen. Eine einjährige Katze gelangte durch ein Dachflächenfenster auf das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses und kam allein nicht mehr zurück in die Wohnung.